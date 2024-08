PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), está intensificando os serviços de pavimentação asfáltica nas principais vias da cidade. Nesta terça-feira (13) a equipe liderada pelo encarregado Sidney Azevêdo realiza a obra de tapa-buraco com remendo profundo na Rua Baguari, localizada no bairro Taquari. O trabalho faz parte de um projeto de revitalização que prevê a aplicação de uma nova camada asfáltica por toda a extensão da rua.

A Rua Baguari, apresenta diversos trechos danificados, por Isso passará por uma recuperação completa. A equipe está empenhada em concluir a preparação o mais rápido possível para que o recapeamento possa ser realizado dentro do cronograma previsto.

Segundo Azevedo, após a conclusão do remendo profundo, será aplicada a cobertura asfáltica. Ele explicou que o remendo profundo envolve a troca do solo, com a remoção do solo saturado e a colocação do asfalto, que é posteriormente compactada com um rolo compressor. Processos essenciais para garantir a durabilidade do novo asfalto, prevenindo que ele não venha se deteriorar rapidamente.

“A gente está tentando, pegando cedo aqui, indo até mais tarde para poder realizar esse serviço o quanto antes. A gente está fazendo esse trabalho de preparação, que é o tapa-buraco retirando esse solo saturado. A gente vai, encaixa o asfalto dentro dos buracos, depois vem o revestimento.” SIdney Azevedo.

A iniciativa faz parte de um esforço da Prefeitura de Rio Branco para melhorar as condições das vias urbanas, proporcionando mais segurança e conforto para os moradores e motoristas que trafegam pela cidade.