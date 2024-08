Apesar disso, a ministra Esther afirmou que está tudo dentro do previsto para um concurso dessa magnitude.

Com provas realizadas em 228 cidades e 6.640 vagas em 21 órgãos federais, o CNU é a maior seleção de servidores da história. Originalmente marcada para maio, a prova foi adiada por conta das chuvas no Rio Grande do Sul.