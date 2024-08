O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), e a Associação dos Colunistas do Acre (Acos) realizam neste sábado, 24, a etapa final da escolha da Rainha do Rodeio, em frente ao Palácio Rio Branco.

Data: 24/08

Horário: 19h

Local: Palácio Rio Branco – Avenida Getúlio Vargas, S/N, Centro – Rio Branco/AC