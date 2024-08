A Polícia Civil do Acre e a Assembleia Legislativa do Estado do Acre lançam a campanha “Closet Solidário” para arrecadar itens essenciais para mulheres e crianças vítimas de violência. A campanha, liderada pelo deputado Luiz Gonzaga, começa hoje e vai até 30 de setembro. São aceitas doações de roupas, sapatos, itens de higiene pessoal, livros infantis e brinquedos. As doações podem ser entregues na Aleac e na sede da Polícia Civil, beneficiando as vítimas atendidas pela Deam e pela Decav.