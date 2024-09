Durante a sessão legislativa desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a maior parte do debate foi pautada pela situação da educação municipal de Rio Branco. Neste contexto, o deputado Arlenilson Cunha, líder do PL, o mesmo partido do prefeito Tião Bocalom, saiu em defesa do gestor diante das afirmativas de que “nada teria sido feito” em relação à renovação dos contratos de cerca de 500 profissionais temporários das escolas pela Secretaria Municipal de Educação.

“Primeiro quero dizer que é um orgulho para nós termos o prefeito Bocalom no Partido Liberal e sobre o tema dessa questão da contratação dos profissionais da educação, entre professores, assistentes educacionais e mediadores, é importante frisar que todos eles permanecerão, que não vai haver prejuízo para as crianças”, disse.

Arlenilson Cunha informou que a Prefeitura de Rio Branco vai garantir a manutenção das aulas e do quadro até o final do ano letivo. “ Todas as crianças continuarão tendo suas aulas e essa questão foi exatamente pensando nessa troca abrupta dos profissionais para não ter impacto na vida dos alunos, principalmente aqueles que necessitam de auxílio especiais”, complementou.

Em seguida, o deputado fez questão de lembrar os investimentos contínuos realizados pela Prefeitura de Rio Branco na gestão Bocalom.

“O prefeito Bocalom investe mais de 32% da receita do Município, sendo que o constitucional prevê 25%. Então é um prefeito que, de fato, se preocupa com Educação. Nós tivemos um aumento de mais de 40% dos professores e é importante frisar que o prefeito Tião Bocalom entregou mais de 1.400 notebooks aos professores, mais de 1.500 tablets às crianças, uniformes, coisas que nunca ocorreu na história da educação do município”, listou.

Ainda de acordo com Arlenilson Cunha os índices de avaliação da educação municipal de Rio Branco estão entre os melhores do país.

“A Educação de Rio Branco na gestão do prefeito Bocalom é muito bem avaliada. É o segundo do IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], entre as capitais. Isso é fruto do trabalho da gestão do prefeito Bocalom. Então, tem números, tem índices e estatísticas de pesquisa, inclusive de fora do estado, que apontam Bocalom como um dos melhores. Inclusive CPL [o Centro de Liderança Pública ] divulgou que Rio Branco é o município líder em governança entre as cidades do norte do país, com o melhor funcionamento da máquina pública”, comemorou.

Antes de concluir, Arlenilson Cunha completou. “Então, o prefeito Bocalom tem se dedicado incansavelmente ao município de Rio Branco, à população de Rio Branco. Mas eu entendo que ninguém atira pedra na árvore que não dá fruto, por isso Bocalom é tão apedrejado, tão criticado, porque tem feito um grande trabalho, porque ninguém atira pedra onde não dá fruto e ele tem a confiança da população rio-branquense”, concluiu.

