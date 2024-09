Gonzaga e Nicolau propõem criação da Semana da Cultura Peruana no Acre para estreitar laços comerciais com país vizinho

Aleac – A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), liderada pelo presidente, deputado Luiz Gonzaga, e primeiro-secretário Nicolau Júnior, apresentou projeto de lei (PL) que institui a Semana da Cultura Peruana no Estado do Acre, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de julho. O PL será apresentado nesta quarta-feira (11) aos demais parlamentares para avaliação e, posteriormente, votação.

Na terça-feira (10), Gonzaga e Nicolau receberam o cônsul do Peru no Acre, Pedro Alberto Mário Rubin Heraud, para anunciar o projeto de lei visando a criação da Semana da Cultura Peruana. O cônsul se mostrou entusiasmado com a ideia e agradeceu ao Legislativo pela iniciativa de incentivar a boa relação entre os dois países.

O PL tem como objetivo promover a integração cultural entre Acre e Peru, valorizando as tradições, costumes e manifestações culturais do povo peruano; fomentar o intercâmbio cultural, artístico e turístico entre o Acre e o Peru, fortalecendo os laços de amizade e cooperação entre os povos; divulgar e incentivar o conhecimento da cultura peruana entre os acreanos, através de atividades culturais, artísticas, gastronômicas, comércio, educacionais e esportivas; e estimular a realização de eventos, palestras, exposições, oficinas e demais atividades que celebrem e promovam a cultura peruana no Acre.

De acordo com Luiz Gonzaga, que tem como uma das bandeiras de mandato o desenvolvimento econômico do Acre através do comércio bilateral entre Acre e Peru, a Semana da Cultura Peruana no Acre impulsionará ainda mais a parceria comercial entre os dois países.

“Há tempos lutamos pela integração comercial entre Acre e Peru e nada mais justo do que fomentar a cultura peruana entre os acreanos. Somos vizinhos e estimular a cultura peruana no Acre representa gerar desenvolvimento com a vinda de empresários e moradores do país vizinho para investirem no Acre gerando mais emprego e renda ao povo acreano. Além disso, o Peru já reconheceu no Acre um importante aliado comercial e essa parceria precisa ser estreitada ainda mais com eventos culturais e turísticos”, disse o presidente da Aleac.

Vale ressaltar que o Legislativo acreano e governo do Estado têm trabalhado para estreitarem ainda mais os laços comerciais entre Acre e Peru. Gonzaga tem participado de inúmeras agendas no país vizinho para debater o comércio bilateral já que o Acre é uma importante rota comercial e um potencial exportador de produtos agrícolas.

Recentemente, representantes do governo peruano estiveram em Rio Branco para discutir com o presidente da Aleac e secretários de Estado uma parceria comercial entre os dois países através do mais novo porto a ser construído em Arequipa, no Peru, o Porto das Américas, que terá o Acre como parceiro comercial como porta de entrada ligando o Peru ao restante do Brasil.