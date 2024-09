Ruy Castro traz o problema hoje na Folha.

– Trabalhar é para otários. Nunca se apostou tanto no Brasil. A ilusão do enriquecimento repentino já movimenta R$ 100 bilhões no país.

O ICL fez um especial sobre a máfia dos jogos…Eduardo Moreira explica abaixo…:

Brasil já é o país que mais joga no mundo.

E por conta de alguns milhares de impostos, a jogatina vai se impondo no dia a dia do brasileiro.

É o fim da picada.

O crime tomando de conta.

J R Braña B.