Não será o Paulo Sérgio, da empresa V5 (hoje adversário político do prefeito de Sena).

Muito menos Maurício Cuiabano.

Quem foi a Sena e teria acertado com a prefeitura para coordenar a ExpoSena 2024 é Dudé Lima.

Sim, ele mesmo.

Dudé foi o responsável pela Expoacre nos governos de Jorge Viana, Binho e Tião, e agora começa a circular em Sena Madureira.

Por não ser conhecido na cidade, o fato demorou a ser notícia.

oestadoacre traz essa informação em primeira mão para você.

Dudé Lima, por mais de uma década – comandou a Expoacre em Rio Branco.

Ele trabalhou também na Expoacre no atual governo Gladson Cameli, conforme o D.O de fevereiro de 2023, com salário de R$ 11 mil.

(ZHO, o sabe tudo)