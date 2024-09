Antonio Neves – Rádio Unitins FM

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma conta vinculada ao trabalho, destinada a proteger financeiramente o trabalhador demitido sem justa causa. Contudo, devido à sua natureza e à falta de acesso frequente, o FGTS se torna alvo de golpistas. É crucial adotar medidas de segurança para proteger seu saldo e saber o que fazer em caso de saque indevido.

Para evitar golpes, desconfie de mensagens que solicitam dados pessoais. Mantenha seu cadastro no FGTS atualizado e utilize apenas os canais da Caixa Econômica Federal. Não forneça informações em sites não oficiais e evite clicar em links de remetentes desconhecidos. A Caixa nunca solicitará senhas ou informações pessoais por telefone ou mensagem.

O que fazer em caso de saque indevido

Consulte seu saldo e extrato do FGTS para verificar saques e identificar o saque indevido. Reúna provas, como prints do extrato, histórico de mensagens com golpistas e um boletim de ocorrência. Dirija-se à Caixa e apresente suas provas para contestar o saque. A instituição tem sessenta dias para responder. Se a contestação for negada, busque a assistência de um advogado ou da Defensoria Pública.