O governo do presidente Lula(PT) prepara um decreto para regular o uso da força pelas polícias em todo o país.

A iniciativa é resposta a necessidade de reavaliar as práticas policiais e a relação entre as forças de segurança e a sociedade, embora as regras não sejam impostas aos estados…

Práticas policiais são influenciadas não apenas pelos critérios dos policiais, mas também pela mídia, pela pressão política e pelas empresas.

E o governo Lula entende que precisa regular…

O decreto de Lula é visto como um passo para uma segurança pública mais inclusiva e respeitosa.

