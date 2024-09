Presidente Lula diz ao bilionário Bill Gates, que viu numa rua ‘chic’ de New York uma fila….

— Mas como? No Estado mais rico do mundo!

Grifo meu: o modelo faliu…uns poucos com tudo e muitos milhões, sem nada…. No centro do capitalismo a fome maltrata pelo menos 50 milhões de norte-americanos…

