A cultura brasileira está de luto.

Nesta segunda-feira (30), Ciano Alves, morreu o flautista do grupo Quinteto Violado.

Nascido em Garanhuns em 1959, Ciano levou a essência do agreste pernambucano aos palcos do Brasil e do mundo e resta a certeza de que o Brasil perde muito mais que um músico.

Veja, escute…

Freviola – Marcelo Melo e Ciano alves

Quinteto Violado – 1972

oea