Aleac – Durante viagem a Cruzeiro do Sul na última segunda-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, acompanhou de perto o trabalho de recuperação e reconstrução da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

Gonzaga afirmou que várias equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão trabalhando na recuperação da estrada para manter a BR em boas condições mesmo no período chuvoso. O parlamentar destacou o bom serviço realizado na rodovia no trecho entre Sena Madureira e Feijó e parabenizou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, pelo trabalho realizado à frente do órgão.

“Ao chegar em Sena Madureira encontramos quatro equipes do DNIT trabalhando na recuperação da BR e estão fazendo um bom serviço. Isso é sinal que nesse inverno não teremos problemas como tivemos no inverno passado. Quero aproveitar para parabenizar o superintendente Ricardo Araújo pelo bom trabalho que tem feito à frente do DNIT”, disse.

O parlamentar destacou também que o asfalto no local está sendo feito com sistema de macadame, que foi comprovado que vem dando certo na região.

“O sistema de asfalto macadame tem mostrado que está dando certo. A quantidade de pedra que está sendo colocada vai garantir um serviço de qualidade. É assim que vai ser feita a reconstrução da BR”, finalizou.