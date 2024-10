Na manhã da quinta-feira (3), o senador Sérgio Petecão (PSD), juntamente com o prefeito Jerry Correia, visitou o Ramal São Francisco, em Assis Brasil, para avaliar as melhorias realizadas na região. O senador, que tem direcionado investimentos significativos ao município por meio de emendas parlamentares, destacou a importância dessas obras para a qualidade de vida dos moradores da zona rural.

“É impressionante ver o resultado do trabalho sério da gestão do prefeito, que não mede esforços em garantir acesso de qualidade à comunidade”, afirmou.

Seu compromisso com o município se reflete na destinação de mais de R$ 20 milhões nos últimos quatro anos. Destacou, em seu pronunciamento, que mais de R$ 5 milhões desse montante foram investidos diretamente no setor agrícola, abrangendo a melhoria dos ramais e a aquisição de maquinários.

“Essas ações do poder público são fundamentais para fortalecer a infraestrutura rural, facilitando o escoamento da produção e garantindo aos moradores o acesso a serviços básicos, como saúde e educação. A melhoria dos ramais não só impulsiona a produtividade agrícola, como também promove uma maior integração da zona rural com a área urbana, ampliando as oportunidades para os pequenos produtores”, argumentou.

Apostando na cafeicultura

Durante a visita, o parlamentar também ressaltou os investimentos feitos na produção de café, um setor promissor que pode diversificar e ampliar a economia local. Somente nos últimos dois anos ele direcionou mais de R$ 1,8 milhão à aquisição de mudas e insumos; desse total, R$ 866 mil já estão sendo utilizados pela prefeitura. O restante será disponibilizado nos próximos meses, garantindo continuidade às ações de fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Segundo o senador, trata-se de investimentos estratégicos, não apenas para aumentar a produção, mas também para agregar valor ao produto, fomentar novos mercados e, consequentemente, melhorar a renda dos produtores locais. Essas iniciativas, disse, são essenciais para o desenvolvimento sustentável de Assis Brasil. Reforçou que investir na agricultura é, sobretudo, investir no futuro dos pequenos produtores rurais.

“Tenho uma grande parceria com o município, com o prefeito Jerry e, principalmente, com a população. Queremos proporcionar oportunidades reais aos pequenos produtores, fortalecendo a produção local e contribuindo para um desenvolvimento justo e sustentável. Estas ações refletem um compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e com o fortalecimento da economia regional”, concluiu Petecão.

