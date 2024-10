Há uma década, me divido entre Rio Branco e Olinda…

Mas hoje, quero falar de Olinda.

Essa cidade de casinhas coloridas, que dança ao som do frevo, coco e do maracatu, e é colada em Recife…

Olinda é patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco, o que não é pouca coisa.

Mas por que parece que a cidade parou no tempo? Cadê o progresso que seu povo merece?

Recebendo centenas turistas todos os dias – ou pelo menos recebia – Olinda tem potencial para o comércio e os serviços como poucas no Brasil…

Mas nos últimos oito anos, com a gestão do Professor Lupercio, do PSD, esse potencial foi… desperdiçado.

Não adianta ter história, charme e localização estratégica se a administração da cidade não souber onde está pisando…

Então vamos falar de eleições.

Olinda está no centro da disputa de um segundo turno para prefeitura. Vinícius Castello, do PT, e Mirella, do PSD, são os da vez…

Soube que Vinícius foi hoje a Brasília conversar com Lula.

Isso é mais do que uma boa notícia, é um movimento necessário…

Lula, o senhor que conhece a força do povo, precisa olhar para Olinda.

A cidade que tem maior potencial no Brasil precisa de uma prefeitura que aproveite tudo que ela tem a oferecer…

E quem melhor do que o senhor para dar um empurrão final?

O PT e o PCdoB já mostraram serviço por aqui.

Em administrações passadas, muitas obras mportantes foram entregues, e esse capital político não pode ser esquecido…

Infraestrutura urbana.

Saneamento básico.

Construção de canais.

Praça do Carmo.

Alto da Sé.

V8. (comunidade inaugurada por Lula).

Mobilidade e transporte.

Saúde pública.

Ambulâncias e veículos para transporte de pacientes.

Construção e ampliação de escolas municipais e creches.

Assistência social.

Lazer.

Cultura.

Segurança pública.

Construção de sedes da guarda municipal.

Recuperação de áreas degradadas.

(…)

Vinícius precisa falar claro com Lula: sua presença é mais do que essencial para garantir a vitória.

Lula, é hora de vir a Olinda…

Eu sei que Fortaleza também está na sua rota, afinal, tem candidato do PT lá no segundo turno.

Mas Olinda precisa do senhor tanto quanto…

Venha, presidente. Dê um pulo em Olinda.

O povo daqui, que já tem a história gravada no colorido das suas ruas e no batuque do maracatu, vai agradecer…

O PT tem tudo para sair vitorioso, mas a sua presença pode ser o impulso final.

É isso, Vinícius. O momento é agora. Traga Lula para Olinda. Aproveite o capital político que o PCdoB e o PT construíram e vamos para a vitória.

Lula, a cidade te espera.

