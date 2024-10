PMRB – O prefeito Tião Bocalom foi ao Horto Florestal na manhã desta quarta-feira para encontrar a equipe de fiscais que iriam numa viagem pelo Rio Acre para estudar a morte de peixes na região do Quixada. A equipe, em conjunto com representantes do Governo do Estado, foi fazer coleta de água do Rio Acre e de peixes mortos para saber a causa dessas mortes.

O fenômeno ocorreu no início dessa semana e foi motivo de muitos comentários nas redes sociais. De imediato uma equipe formada por técnicos e fiscais da área de meio ambiente do Município e do Estado foi em busca de identificar o local onde as mortes de peixes aconteceram, o que aconteceu com a ajuda de ribeirinhos.

Nesta quarta-feira o prefeito se reuniu com os servidores da SEMEIA num café da manhã para agradecer o trabalho que têm realizado e pedir que o time continue dedicado em ajudar a gestão a melhorar a vida dos rio-branquenses.

“Nós mudamos a forma de fazer política ambiental em Rio Branco, deixando a prática da opressão para a prática da orientação. Hoje nossos fiscais não andam mais com a polícia multando todo mundo” disse Bocalom em seu discurso.

Em seguida o prefeito foi com a equipe averiguar a situação do Rio na região do Quixada, estão sendo colhidas as amostras de água e peixes mortos para se saber a causa da morte dos peixes.