Data: 12/10/2024 (Sábado)

Local: Área de Proteção Ambiental do Lago do Amapá

Hora: 6h30 (reunião do grupo no Auto Posto Via Verde – trevo de entrada da Estrada do Amapá) – https://g.co/kgs/KqAByxP

Recomendação: baixar os aplicativos eBird e Merlin Bird ID

O que usar/levar: roupas leves, calçado fechado, protetor solar, repelente, água e frutas. Quem tiver também pode levar máquina fotográfica e binóculos/AC

Leia mais aqui em pdf