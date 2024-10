Diz pesquisa para presidente, da Quaest, divulga esta semana, via Coluna de Lauro Jardim:

Quando a Quaest perguntou “se a eleição fosse hoje, e os candidatos fossem estes (Lula, Marçal e Tarcísio), em quem você votaria?”, Lula obteve 32% das preferências, Marçal 18% e o governador, 15% (branco, nulo e “não sei” somaram 18%).

O coach superou Tarcísio em todas as regiões do país, exceto no Sudeste, onde recebeu o apoio de 16% dos eleitores, contra 20% do governador. Já Lula o bate em todas as regiões, mas no Sul há um empate, se for considerada a margem de erro: 25% a 23%.

(…)

Em tempo: pesquisa foi feita antes do crime cometido por Pablo Marçal, que divulgou laudo falso(assinado por médico já morto) contra Guilherme Boulos.

Grifo meu: percebam que o jornal põe Lula com uma foto ruim…faz de propósito para influenciar o olhar do navegante. E põe uma foto boa de Tarcísio, percebe???!

J R Braña B.