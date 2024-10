Projeto Cidadania e Justiça na Escola chega a Marechal Thaumaturgo

Iniciativa visa promover os direitos das crianças e despertar a consciência cívica, reunindo comunidade escolar e instituições em prol de uma educação mais inclusiva

Por Andréa Zílio do TJAC- No coração da Amazônia, onde os desafios da educação e da cidadania se entrelaçam, o projeto “Cidadania e Justiça na Escola”, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi oficialmente lançado na Escola Municipal Maria Ferreira Vale. Esta ação simboliza um compromisso com os direitos das crianças e busca despertar a consciência cívica em uma geração que precisa entender e reivindicar seu espaço na sociedade.

A desembargadora Regina Ferrari, presidente do TJAC, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, estiveram presentes para dar início a essa jornada educacional que visa conscientizar as crianças de Marechal Thaumaturgo.

Promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), o evento reuniu educadores, alunos, diretores, servidores do Judiciário acreano, além do prefeito Valdelio Furtado, do diretor da escola, Raimundo Nonato, e do comandante do Pelotão Especial de Fronteira do 61º BIS, Wendel Pierroti e o subcomandante, Bruno Vinícius. O Exército passa a integrar o projeto no município.

Durante o lançamento, a presidente do TJAC destacou a relevância da iniciativa para a formação cidadã dos jovens. “É fundamental que nossas crianças conheçam seus direitos e deveres desde cedo. Este projeto busca aproximar a Justiça da comunidade escolar, oferecendo conhecimento e oportunidades de aprendizado essenciais para o desenvolvimento integral dos nossos jovens”, afirmou.

As vozes dos alunos também foram ouvidas. Júlia Menezes, de 11 anos, compartilhou suas impressões: “Acho que fala sobre o direito da criança de estudar, ter liberdade, professores e merenda na escola, além de poder perguntar nossas dúvidas. Isso é importante porque ensina e ajuda a criança a se sentir melhor por causa dos seus direitos”.

Maria José, coordenadora de ensino da escola, ressaltou a importância do projeto para a comunidade: “Ele contribui para beneficiar nossos alunos e é fundamental para abrir os olhos das crianças sobre as leis. O projeto é de grande importância para toda a comunidade escolar”.

O “Cidadania e Justiça na Escola” visa capacitar alunos e professores sobre direitos e deveres, promovendo uma educação mais inclusiva e consciente. Com essa iniciativa, o TJAC e parceiros se aproximam da comunidade, contribuindo com a formação de cidadãos conscientes e engajados, acreditando que a educação é a chave para transformar a realidade social.

Busca-se não apenas informar, mas também inspirar as novas gerações a serem agentes de mudança em suas comunidades, fortalecendo a cidadania e a justiça em Marechal Thaumaturgo. O projeto prevê no próximo ano um concurso de melhor redação entre os estudantes, após a realização das palestras que devem ser feitas ao longo do ano.