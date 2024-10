Aleac – Em busca de captação de recursos para projetos de pavimentação de rodovias acreanas e revitalização da bacia do Igarapé São Francisco, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, particiou nesta terça-feira (15) de reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília.

Gongaza se reuniu com o secretário executivo do MDR, Valder Ribeiro, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares, Edgard Batista, presidente do Deracre, Sula Ximenes, secretário de Habitação do Acre, Egleuson Araújo, secretário da Representação em Brasília, Fábio Rueda, conselheiro do TCE/AC, Ronald Polanco, e demais autoridades para tratar de temas importantes para o Acre.

Durante a reunião, Gonzaga apresentou a demanda por liberação de recursos para recuperação das rodovias acreanas e também foi tratado sobre projeto de revitalização da bacia do Igarapé São Francisco, que representa fonte de abastecimento de água em Rio Branco. O projeto também visa evitar doenças causadas pela contaminação das águas do igarapé.

O plano inclui a recuperação das matas ciliares, construção de moradias populares, coleta e processamento de resíduos sólidos, além de melhorias em infraestrutura urbana e controle ambiental, e o fortalecimento da Área de Proteção Ambiental.

O presidente Gonzaga falou da importância da recuperação de rodovias e da revitalização do Igarapé São Francisco.

“O Igarapé São Francisco é muito importante para a cidade de Rio Branco, pois serve como fonte de água para a cidade que esse ano sofreu com a falta de água. Se não buscarmos uma solução agora a cidade ficará sem água. Estamos precisando desse recurso para trabalhar na execução do projeto. Também tratamos da liberação de recursos para pavimentação das estradas no estado, que será fundamental para mantermos nossas rodovias em perfeitas condições”, disse.

O secretário executivo do MDR, Valder Ribeiro, afirmou que já tem cerca de R$ 30 milhões em recursos disponíveis para o Acre para a recuperação das estradas, mas que ainda não foram liberados devido decisão do ministro Flávio Dino que determinou a suspensão de emendas impositivas apresentadas pelo Congresso ao Orçamento.

“Já temos recursos liberados para pavimentação das estradas acreanas, cerca de R$ 30 milhões que só está esperando a decisão do ministro Flávio Dino para ser liberado após impasse na liberação das emendas. Também tratamos da revitalização do igarapé São Francisco que está muito bem discutido entre os poderes e nossa função é acolher esse projeto e discutir com outros ministérios e encaminhá-lo para execução”, disse.