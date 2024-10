A comissão de transição do governo da prefeitura de Rio Branco tem o seguinte organograma: 1- Valtin José- Coord. Geral

2- Dr. Paulo Henrique – Secretário Geral

3- Antônio Cid – Coord. Executivo

4- Dr. Jorge- Coord. Jurídico

5- Alysson Bestene- Coord. De Articulação Institucional

6- Wilson José- Coord. do Tesouro Municipal

7- Flaviane Augustini- Coord. Técnica

8- Douglas Jonathan- Coord. de Gestão Municipal

9- Ailton Oliveira- Coord. de Comunicação Institucional

10- Kellen Rejane- Coord. de Solenidade de Posse

11- Antônio Euzébio- Coord. Orçamento Municipal

12- Renata Pessoa- Coord. de Contabilidade Municipal

PMRB – A equipe de transição de governo da prefeitura de Rio Branco, se reuniu na manhã desta quinta feira 17, para discutir os detalhes previsto em Lei do exercício fiscal que versa ao término de cada mandato.

O secretário da Casa Civil da prefeitura da capital, Valtim José, que preside a coordenação geral da equipe, explicou que essas reuniões, mesmo num processo em que o atual prefeito Tião Bocalom (PL), foi reeleito e irá permanecer no cargo pelos próximos quatro anos, se faz necessário um balanço fiscal para que nada fique pendente para o próximo exercício

“Então, hoje a gente fez essa reunião aqui com os membros da comissão nomeada pelo nosso prefeito, senhor Bocalom, para a gente definir o cronograma da transição, da qual todos os secretários estavam presentes, que faz parte desse grupo, para a gente dar andamento com mais seriedade possível e rápido”, explicou o chefe da Casa Civil

Já o coordenador de Articulação Institucional da Comissão de Transição, o vice-prefeito eleito, Alysson Bestene, as reuniões da equipe denota a transparência da atual gestão e compromisso com a coisa pública.

“É importante a transparência de todo o processo, iniciamos hoje, mediante o decreto do prefeito Bocalom, a toda a equipe de transição, para dar toda a transparência necessária do fechamento de uma gestão, onde todos os relatórios vão se basear principalmente nesse fechamento, nos números, e apresentar para a sociedade para iniciar uma nova gestão, onde a gente tem que olhar para as pessoas em primeiro lugar, para aqueles que mais precisam”, pontuou Bestene

