GdA – Reafirmando o compromisso com o funcionalismo público, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anuncia a antecipação de pagamento para servidores ativos, aposentados e pensionistas referente ao mês de outubro.

De acordo com o cronograma, receberão os proventos no dia 25, sexta-feira, os aposentados e pensionistas. Já os servidores ativos, que possuem conta no Banco do Brasil, terão o crédito em conta no sábado, 26, e na segunda-feira, 28 de setembro, para as demais instituições financeiras.

(…)

Grifo meu: é positivo que o governo defina o pagamento dos servidores antes do trigésimo dia trabalhado…Porém, isso não é antecipação!…A convenção no Brasil e no mundo é pagar o trabalhador depois do serviço entregue…Ou seja, 30 dias após…Nesse caso, 25, 26 dias…Não é antecipação. Seria se o pagamento deste mês tivesse ocorrido no dia 1 de outubro.

J R Braña B.