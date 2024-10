O mercado de Rio Branco já começa a vislumbrar uma redução de oferta de carne.

Uma manobra conhecida quando o Real perde valor frente em Dólar e vender carne para fora do país fica mais atrativo.

Hoje 1 Dólar compra R$ 5,60.

Os grandes frigoríficos mudam o foco e passam a comprar a produção nacional para mandar para fora…..

… Resultado: escassez de carne no mercado interno, logo, o preço sobe.

Hora do governo federal agir.

Há outros fatores que influenciam ainda o preço da carne, como custo de produção, sazonalidade e outros, porém o principal é o cambio desvalorizado que favorece a exportação.

Aquilo que digo sempre aqui: os preços nos supermercados (carne, especialmente) são em dólares, mas a gente recebe em Real e a conta nunca bate, óbvio.

Ah, e nem falei da falta de compromisso dos grandes frigoríficos com o mercado interno e com as condições do povo, a maioria.

Não têm essa preocupação.

Só pensam em lucros e em Dólares!

Em tempo: do centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), ligado à USP, publicado na primeira quinzena deste mês, na Exame:



J R Braña B.