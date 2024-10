Do Vermelho:

Criado em 2013 para enfrentar a crônica falta de médicos no país, o Mais Médicos foi praticamente extinto durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), deixando milhões de brasileiros ainda mais vulneráveis no atendimento à saúde.

Retomado no ano passado no governo Lula, o programa hoje já alcança cerca de 80% dos 4,9 mil municípios com menos de 52 mil habitantes.

O Ministério da Saúde calcula em 26,9 milhões o número de pessoas com acesso à saúde nessas localidades.

