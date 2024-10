Francisco Dandão – É saudável praticar esportes? É sim! Creio que ninguém duvida disso. Quer dizer, talvez até exista quem duvide. Mas não creio que sejam muitos. Com tudo o que chega para a gente, via mídia, bem como pelos conselhos dos cardiologistas, praticar esportes torna a nossa vida bem mais saudável.

Alguns esportes, porém, quando praticados de maneira profissional, num nível elevado de competitividade, às vezes causam danos que podem perdurar por toda a existência de quem os pratica. É o caso da maioria dos esportes que exigem contato físico mais, digamos, de natureza brutal.

Fico pensando nisso por conta da morte, nessa quinta-feira (24), do ex-boxeador Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, vítima de encefalopatia traumática, por conta de tanta pancada que recebeu na região da cabeça durante os anos em que trocou socos dentro dos ringues.

Os estudos sobre a encefalopatia traumática são relativamente recentes. Como os sintomas da doença são parecidos com os do mal de Alzheimer, principalmente com relação à perda da memória recente, muita gente do mundo dos esportes foi diagnosticada de forma equivocada.

Enquanto escrevo, me lembro de outros dois atletas que foram diagnosticados com essa doença, embora a causa da morte não tenha sido a tal encefalopatia: o ex-zagueiro Bellini, que morreu de “parada cardíaca”; e o ex-boxeador Eder Jofre, que foi vitimado por conta de uma pneumonia.

O Bellini, para quem não sabe, numa carreira que durou de 1946 a 1969, período em que jogou por Itapirense-SP, Sanjoanense-SP, Vasco da Gama, São Paulo e Atlético Paranaense, foi o capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1958, o cara que ergueu a taça Jules Rimet sobre a cabeça.

Zagueiro viril e que fazia da força física a sua arma maior, Bellini se notabilizou pela capacidade de mandar a bola para longe da sua área através de cabeçadas. E tudo isso numa época em que as bolas eram extremamente pesadas, principalmente quando os jogos se realizavam debaixo de chuva.

Quanto ao Eder Jofre, conhecido pelo apelido de “Galo de Ouro”, também para quem não sabe, este foi o maior boxeador peso-galo de todos os tempos no mundo. Durante a sua carreira, entre 1960 e 1974, ele lutou 81 vezes, vencendo 75 (52 por nocaute), empatando quatro e perdendo duas.

Bellini nasceu em Itapira-SP, em junho de 1930, e morreu em São Paulo-SP, em março de 2014. Eder Jofre nasceu em São Paulo-SP, em março de 1936, e morreu em Embu das Artes-SP, em outubro de 2022. Maguila nasceu em Aracaju-SP, no dia 12 de junho de 1958. Que descansem em paz!

