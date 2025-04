A Escola do Legislativo Acreano ofereceu um curso intensivo de redação para 100 alunos de cinco escolas do Alto Acre, preparando-os para o ENEM.

Com oito horas de aulas teóricas e práticas, a oficina ‘Redação Nota 1000’ faz parte do programa de interiorização da Escola do Legislativo.

A entrega dos certificados ocorreu nesta sexta-feira, 4, na Escola Kairala José Kairala, com a presença de estudantes, professores, autoridades locais e os deputados Gilberto Lira e Tadeu Hassem.

A coordenadora Cecília Carvalho celebrou a iniciativa:

— Vibramos de alegria ao saber que nossa região foi contemplada. Agradeço ao presidente Nicolau por essa oportunidade.

O deputado Tadeu Hassem, ex-aluno da escola, destacou a importância do projeto para a comunidade. Já a estudante Emanuele Saraiva, 17, comemorou:

— Não temos esse tipo de oficina aqui. Foi uma grande chance de melhorar minha preparação.

O presidente da ALEAC, Nicolau Jr, anunciou a ampliação do programa:

— Fiz questão de iniciar no Alto Acre e já determinei que a oficina seja levada a outras regiões até o ENEM.

(oea com info da Aleac)