O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) pediu ao governo federal, nesta sexta-feira (1º), a liberação de cerca de R$ 64,8 milhões, valor referente a emendas parlamentares de sua autoria e de ex-parlamentares. O montante abrange 55 convênios entre a União e quase todos os municípios acreanos, destinando-se tanto a obras em andamento, quanto a novos projetos.

Recentemente, Petecão se reuniu com o ministro Alexandre Padilha e outras lideranças do governo para discutir a urgência nos repasses. Segundo ele, a expectativa é de que os recursos sejam pagos até o fim do ano.

O senador ressaltou que muitos convênios aguardam por liberação devido a restrições da legislação eleitoral, que proíbe transferências de recursos durante o período de eleições. Defensor do municipalismo, afirmou que atua em benefício da população acreana independentemente de bandeiras partidárias.

“Estamos no fim do ano e precisamos agilizar esses pagamentos. As obras e a aquisição de equipamentos nos municípios devem prosseguir. Os benefícios precisam chegar rapidamente à população, assegurando melhorias na qualidade de vida e no desenvolvimento local, sem interferências partidárias”, enfatizou.