Aleac – Representando a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o presidente da Casa, deputado estadual Luiz Gonzaga e o primeiro secretário, deputado Nicolau Júnior participaram de uma reunião técnica com representantes do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e do Escritório do Cadastro Ambiental Rural (CAR), na tarde desta segunda-feira, 4, na sede do Imac, em Rio Branco.

Juntos, os representantes do Poder Executivo e Legislativo buscam uma solução para a nova exigência feita pelas instituições financeiras, em relação à apresentação de declarações ambientais para proprietários de áreas rurais, mediante a solicitação de operações de créditos.

Durante a reunião, as equipes técnicas apresentaram uma estimativa de 400 processos em andamento no Imac, solicitando a declaração ambiental exigida pelos Bancos, para a liberação dos recursos.

Nicolau Junior demonstrou preocupação com os impactos econômicos que o imbróglio pode causar. “Estamos falando de um dos setores mais importantes para a economia do nosso estado, portanto este é um assunto que interessa a todos nós. Do pequeno ao grande produtor, é nosso dever como parte do poder público dar as condições necessárias e o apoio para que este setor continue crescendo e se desenvolvendo em nosso estado”.

O presidente da Mesa Diretora, deputado Luiz Gonzaga destacou a participação da Assembleia na discussão. “Desde que o problema foi trazido a nós fizemos questão de estarmos juntos, na busca por soluções. Todos os 24 deputados estão empenhados, nosso procurador está à disposição com a sua equipe jurídica também acompanhando, e juntos encontraremos uma solução”.