O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) acompanhou Maria do Socorro Teixeira Lima, presidente do Fundo Extrativista da Amazônia Brasileira – Fundo Puxirum -, junto com representantes da instituição, em uma reunião realizada na semana passada com o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz. O objetivo foi apresentar uma proposta de financiamento no valor de R$ 207 milhões para fortalecer as comunidades extrativistas da Amazônia, reconhecidas pelo papel crucial na preservação ambiental e no combate às mudanças climáticas.

Durante o encontro, Petecão enfatizou a importância de direcionar recursos diretamente às comunidades locais, evitando intermediário. “Essas comunidades são as que realmente protegem a floresta e contribuem diretamente para a preservação da biodiversidade”, afirmou. Ressaltou, ainda, que o Fundo Puxirum propõe financiamento direto às comunidades, garantindo-lhes que possam exercer sua atividade de forma autônoma e contínua.

“A intenção é permitir que as próprias comunidades extrativistas, historicamente responsáveis pela conservação ambiental, possam continuar atuando com autonomia na defesa dos recursos naturais”, argumentou o senador.

A proposta do Fundo Puxirum visa financiar atividades em Reservas Extrativistas (Resex) e Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE) por meio de editais públicos, específicos para organizações locais. Busca, com isso, fortalecer a infraestrutura e a sustentabilidade dessas áreas, incluindo investimentos em saúde, educação e segurança alimentar, historicamente precários nas comunidades extrativistas.

O senador informou que o embaixador Rashad Novruz demonstrou interesse na proposta e reconheceu a relevância de direcionar os recursos diretamente às comunidades locais. O embaixador, no entanto, explicou que sua função é submeter a demanda à análise de seu país, sem compromisso inicial. Admitiu, porém, que “esta proposta tem o potencial de construir uma parceria estratégica para a conservação da Amazônia”.

Além de apoiar a apresentação da proposta, Petecão convidou o embaixador a visitar áreas amazônicas, especialmente Belém e Santarém, que sediarão a COP30 em 2025.

“Queremos que ele veja de perto o impacto positivo junto às comunidades extrativistas na preservação da floresta e como um apoio direto pode fortalecer essa luta”, enfatizou o senador.

Fundo Puxirum

O Fundo Puxirum tem como objetivo captar recursos para desenvolver infraestrutura e sustentabilidade junto às comunidades amazônicas, que enfrentam exclusão em áreas essenciais como saúde, educação e segurança alimentar. O projeto também pretende oferecer suporte técnico e jurídico às associações locais, reforçando sua capacidade de defender os territórios e a biodiversidade.