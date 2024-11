MS – Para fortalecer a Estratégia da Saúde da Família (ESF), o Ministério da Saúde credenciou sete novas equipes de saúde no Acre, parte de um total de 2.363 novas equipes em 561 municípios brasileiros. A iniciativa representa um investimento do governo federal no valor de R$ 854 milhões, sendo R$ 130 milhões neste ano e R$ 724 milhões para 2025.

A ESF é um eixo prioritário para a expansão, qualificação e consolidação da Atenção Primária à Saúde no Brasil. A iniciativa possibilita o aumento da cobertura, do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários, especialmente naqueles municípios de maior vulnerabilidade.

(…)