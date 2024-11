UFAC – A Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou recentemente um projeto de extensão universitária que busca monitorar e analisar o custo da cesta básica no município de Assis Brasil, oferecendo uma visão detalhada sobre o impacto econômico dos itens essenciais no orçamento familiar. Idealizado pelo professor Rubicleis Gomes da Silva, do curso de Economia, o projeto é uma iniciativa da disciplina de Introdução à Economia II e faz parte da curricularização da extensão, agora obrigatória para todos os cursos da Ufac. Esse processo visa integrar atividades práticas de extensão ao currículo acadêmico, proporcionando aos alunos experiências aplicadas ao contexto social.

O professor Rubicleis destacou a relevância da pesquisa para a sociedade acreana, afirmando que a coleta e análise de preços em Assis Brasil oferecem informações cruciais para a população. “A intenção é fornecer à comunidade dados que revelam o verdadeiro custo de vida na cidade e ajudam as pessoas a entender como a inflação afeta o orçamento familiar”, afirmou Rubicleis.

