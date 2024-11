EBC – O anúncio do governo sobre o pacote de corte de gastos obrigatórios ficará para a próxima semana, sem dia certo. A reunião final entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros para definir as medidas ocorreu nesta tarde. Após cerca de três horas de encontro, os ministros saíram sem falar com a imprensa.

O Palácio do Planalto não informou que dia ocorrerá o anúncio. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas só serão anunciadas após o presidente Lula encontrar os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para informá-los das ações.

Grifo meu: parece certo que governo Lula vai ceder mesmo ao mercado e cortar do BPC e outras rubricas sociais e se afastar ainda mais de suas bases de apoio.

Grifo meu 2: cortar da sangria do pagamento de juros, nem pensar…só até agosto foram R$ 800 bilhões retirados do povo para o mercado….

Grifo meu 3: nem sinal de mobilização social dos setores populares contra esses cortes..

Grifo meu 4: é o governo sendo tragado pelos interesses do mercado…e a tragédia mandando mensagem que está a caminho…

Grifo meu 5: sem melhorar de fato a vida do povo vai ficar difícil se livrar do bolsonarismo totalmente afinado com o mercado em 2026…



J R Braña B.