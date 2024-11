Pois é, no mínimo, um absurdo…

Num processo seletivo para milhares de professores que aguardam a chance de ingressar no serviço público, com mais de três mil vagas no estado.

O desejo de uma carreira digna…

A exigência, por parte da Secretaria de Educação, como critério de classificação reflete a mercantilização do ensino.

Desvaloriza o conhecimento dos professores e ignora a importância da interação direta no ensino…

Desqualifica candidatos capacitados, que podem se sentir intimidados.

Para muitos, gravar é uma barreira psicológica…

E não reflete as qualidades essenciais de um bom professor, como ensinar, motivar e se conectar com os alunos.

É a distorção das necessidades da sociedade…

A Secretaria de Educação do Acre deve repensar esse critério, que é desnecessário, excludente e intimidante.

Educar é formar cidadãos críticos e preparados para transformar a realidade…

Não se deve permitir exigências arbitrárias em processos seletivos. oea