PMRB – Nesta segunda-feira (18), o Secretário Municipal de Saúde, Dougllas Jonathan Santiago de Souza, recebeu o presidente do Sindicato, Nonato Santos, para discutir a situação da segurança privada nas unidades de saúde do município. A reunião, que visou encontrar soluções para a segurança dos trabalhadores e usuários, trouxe esperanças para os envolvidos.

“Com tudo, acreditamos que a partir de amanhã vamos ter uma novidade. Se a gente tiver uma novidade boa, a gente suspende o nosso movimento. Se a gente tiver uma novidade ruim, a gente volta a se movimentar. Então essa reunião foi muito proveitosa, graças a Deus e nós esperamos que, amanhã, consiga resolver a situação”, afirmou Nonato Santos, presidente do Sindicato, ao fim do encontro.

Para intermediar as conversas e buscar um entendimento mais amplo sobre a situação, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Ribeiro, também esteve presente na reunião. Ribeiro destacou a importância do diálogo com o secretário e fez questão de ressaltar os pontos discutidos.

“Acabamos de sair da reunião com o secretário Jonathan sobre os vigilantes que foram demitidos. Tivemos uma boa conversa. O secretário explicou a questão orçamentária e mencionou que hoje haverá uma reunião para revisar o orçamento disponível. Ele destacou que é fundamental a presença dos vigilantes nas unidades de saúde, pois não apenas garantem a segurança dos trabalhadores, mas, sobretudo, a segurança dos usuários”, declarou Francisco Ribeiro.

A reunião gerou expectativas positivas para uma solução rápida. A categoria aguarda um posicionamento final até amanhã, confiantes de que a situação será resolvida em breve, para garantir a continuidade dos serviços e a segurança dentro das Unidades de Saúde.