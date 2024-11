Via PMRB – A obra do elevado nas proximidades da AABB atingiu uma nova etapa com a construção de mais um bloco de pilares na subida da Avenida Ceará, próximo ao posto de gasolina. Para garantir a segurança dos trabalhadores e de todos que transitam pelo local, será necessário o estreitamento de pista na Avenida Ceará.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), em parceria com a RBTRANS, realizará amanhã uma simulação para avaliar como o trânsito se comportará no espaço previsto para a passagem de todos os veículos, incluindo os ônibus articulados. Essa ação visa assegurar que a mudança ocorra de forma planejada e com o mínimo impacto possível.

Caso a simulação seja bem-sucedida, o novo estreitamento de pista será implementado na próxima semana. Pedimos aos condutores que fiquem atentos às possíveis mudanças no trânsito e redobrem os cuidados ao transitar pela área.

Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos. Seguimos comprometidos em avançar com as obras, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da população.

Atenciosamente,

Clendes Vilas Boas