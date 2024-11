PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na noite de terça-feira (27), da cerimônia em comemoração à sexta conquista consecutiva da Sabenauto Chevrolet, que obteve a classificação “A”, em avaliação nacional. O evento destacou a excelência da concessionária acreana, que se classificou entre as 20 melhores de todo o Brasil, que reúne pouco mais de 600 empresas no setor.

Durante o evento, o chefe do Executivo Municipal, que sempre demonstrou apoio e incentivo ao setor empresarial e comercial da capital acreana, enfatizou a relevância do reconhecimento para o estado do Acre.

-Isso mostra, a garra, a determinação, mostra a vontade do acreano de sempre procurar estar entre os primeiros. Pra nós é um orgulho muito grande e uma satisfação. Quero parabenizar a todos os colaboradores aqui da nossa querida Sabenauto, que é daqui do Acre, por tamanha conquista. Então, parabéns a cada um de vocês e principalmente o meu amigo Renato, o grande gestor aqui dessa empresa – disse.

