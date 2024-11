No Brasil quem criou as Saf(Sociedade Anônima do Futebol) foi um mineiro, o advogado Rodrigo Castro.

Minas saiu à frente….

Com o Cruzeiro e o Galo, que joga nesta tarde em Buenos Aires contra o Botafogo, a Saf do norte-americano empresário John Textor.

Vou esquecer as Safs e torcer pelo Bota.

Olha aí a nossa imagem IA do Botafogo…

Super sábado em oestadoacre, Botafogo….e Galo

Em tempo: não quero FLU metido em Saf, muito menos sob controle de empresários e empresas. O controle sempre deverá ficar com o Clube.

J R Braña B.