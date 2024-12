Enquanto isso, no episódio mais recente do Zorra Total: Edição GdA, o governador GladsonC divide sua atenção entre a crise do Concurso da Educassão(sss) – um espetáculo de desorganização – e uma reunião com a Noruega e o PNUD…

Nada como uma boa pauta internacional para distrair dos gritos locais de “cadê a lisura no concurso, governador?”.

Enquanto isso, a mãe do governador pede para “cancelar” o concurso…

Um bom CTRL+Z, combina com educação em frangalhos.

E a Noruega? – campeã de sustentabilidade com seu cofrinho recheado de petrodólares…

O Acre segue… com a piada eterna de concursos desastrosos.

E o gosto amargo.