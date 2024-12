Os deputados estaduais presentes na 27• Conferência Nacional das Assembleias Legislativas, elegeram, como último ato do evento, a nova diretoria da UNALE (União Nacional Das Assembleias Legislativas)

Três parlamentares acreanos participaram da plenária ordinária que aclamou o nome da deputada carioca Tia Jú como a nova presidente. Luiz Gonzaga, Michele Melo, que vai assumir a 1• secretaria da Comissão de Saúde e Antonia Sales(MDB), esta eleita como vice-presidente da região norte.

O ato aconteceu logo após a cerimônia de premiação do concurso Assembleia Cidade. O Acre estava na final do prêmio na categoria projetos especiais, vencido pelo Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Luiz Gonzaga parabenizou a colega de parlamento pelo novo cargo e disse que a indicação de Antônia Sales, mostra a força da mulher no parlamento brasileiro.

Antônia Sales também é membro titular do Parlamento Amazônico,

bloco formado apenas por deputados das Assembleias Legislativas dos estados da Amazônia.

Veja como ficou a nova diretoria da UNALE

Presidente – Tia Ju – Rio de Janeiro

Vice presidente região Sul – Vilmar Zanchin (RS)

Vice presidente da Região Norte – Antonia Sales (AC)

Vice presidente da Região Centro Oeste- Lidio Lopes (MS),

Vice presidente da Região Nordeste – Eduardo Carneiro (PB)

Vice presidente da Região Sudeste – Zé Laviola (MG)

Secretario geral – Gabriel Picanço (RR)

Tesoureiro geral – Sérgio Aguiar (CE) e demais membros.