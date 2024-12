Do IFG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Goiânia está recebendo inscrições para o curso de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2025.

O curso terá duração máxima de quatro semestres, com carga horária total de 420 horas, sendo 360 horas das disciplinas e 60 horas destinadas às atividades de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Até 20% da carga horária total do curso poderá ser oferecida na modalidade a distância, na organização pedagógica e curricular, conforme estabelecido pela Resolução Consup nº 19, de 21 de maio de 2020.

As aulas serão ministradas na quinta-feira, das 19h às 22h, sexta-feira, das 15h às 18h e das 19h às 22h e, ocasionalmente, no sábado, no período matutino, durante um período de 12 meses.

Aos concluintes do curso será concedido o título de Especialista em Inteligência Artificial Aplicada expedido pelo IFG.

Público-alvo: graduados em cursos superiores reconhecidos pelo MEC, preferencialmente, nas seguintes áreas de formação: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação ou áreas afins, com currículo acadêmico, científico ou profissional reconhecido atestando capacidade para realização dos estudos.

Seleção

A seleção será feita em três etapas:

1ª. Exame da documentação e homologação da inscrição;

2ª Análise Curricular;

e 3ª Avaliação de Conhecimento.

Os candidatos somente serão encaminhados à 2ª etapa caso tenham suas inscrições homologadas na 1ª etapa.

Somente serão encaminhados para a 3ª etapa candidatos aprovados na segunda etapa. Serão encaminhados no máximo 60 candidatos com as maiores notas na 2ª etapa (Análise Curricular).

Como se inscrever no processo seletivo da especialização em Inteligência Artificial Aplicada

As inscrições para a especialização em Inteligência Artificial Aplicada podem ser realizadas até o dia 20/01/2025 pela página http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao.

Mais informações no Edital 033/2024 e Anexos.

