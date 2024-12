Por Dry Alves – O segundo dia do Festival Pachamama movimentou o Cine Recreio, em Rio Branco, e o município de Senador Guiomard, reunindo um público de mais de 500 pessoas em seis sessões. Realizado pela Saci Filmes com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), o evento destacou a diversidade do cinema independente brasileiro.

A programação incluiu desde sessões com acessibilidade até exibições itinerantes. O destaque inicial foi o filme “Noites Alienígenas”, do diretor Sérgio de Carvalho, com uma exibição acessível em Libras, no Cine Recreio. Na sequência, foi exibido “A Trégua da Flauta”, com direção de Silvio Margarido, e “Rami Rami Kinari”, dirigido por Lira Mawapal Huni Kuin e Luciana Txira Huni Kuin.

Em seguida, veio o longa-metragem “A Queda do Céu”, do diretor Eryk Rocha e Gabriela Carneiro, também no Cine Recreio, enquanto isso, no município de Senador Guiomard, o público recebia uma exibição itinerante. A noite encerrou-se com o impactante “Apocalipse nos Trópicos”, do diretor Petra Costa, que trouxe reflexões políticas e sociais.

Mauricília Pereira da Silva, que atua na assessoria de comunicação da Embrapa-AC, destacou a importância do festival.

“Sempre que estou em Rio Branco, acompanho o Pachamama. É uma oportunidade de nos atualizarmos sobre o melhor do cinema, com novos diretores, algo raro aqui. Este ano foi ainda mais especial, pois o festival chegou a municípios como Quinari e até à Tríplice Fronteira. É uma proposta cultural, social e política que leva cultura a comunidades carentes de acesso”.

O diretor geral do projeto, Sérgio de Carvalho, também celebrou o sucesso do segundo dia.

“O Festival Pachamama é uma janela para o cinema independente brasileiro. Após três anos de pausa, voltamos com o público engajado. Hoje tivemos a primeira sessão de Noites Alienígenas com acessibilidade, uma conquista para incluir pessoas com necessidades especiais. Também exibimos curtas de novos talentos e encerramos com Apocalipse nos Trópicos, um filme necessário para refletirmos sobre o Brasil atual”.

Para o terceiro dia, 12 de dezembro, a programação promete novas emoções no Cine Recreio com a exibição de :

17h – Peregrina (dir. Juliana Barros)

18h30 – Premier Velande (dir. Letícia Mamed, Altino Machado e Tiago Melo)

19h – Zafari (co-produção internacional, dir. Mariana Rondón)

21h – Centro Ilusão (dir. Pedro Diogenes)

É importante ressaltar que o Festival Pachamama segue como um marco cultural no Acre, proporcionando encontros, reflexões e acesso ao cinema de qualidade. Para saber mais, acesse o Instagram @festivalpachamama.