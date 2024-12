O Globo – Em depoimento prestado à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o dinheiro entregue por Braga Netto em uma caixa de vinho, para financiar o plano para matar autoridades, “foi obtido junto ao pessoal do agronegócio”.

O depoimento do ex-ajudante de ordens ajudou a embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão do general neste sábado.

(…)

Grifo meu: alta periculosidade esse general golpista Braga Neto.

Grifo meu 2: o agro não é pop…é tudo, menos pop…grande parte é golpista.

J R Braña B.