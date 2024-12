Conforme os informes técnicos do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, em parceria com a UFMG e a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, o Acre tem 366 pessoas em situação de rua, até dezembro de 2023.

Qual o perfil da população em situação de rua no estado do Acre?

Cor/Raça | Frequência | %

Amarela | 3 | 0,82%

Branca | 33 | 9,02%

Indígena | 0 | 0,00%

Negra | 329 | 89,89%

Sem Resposta | 1 | 0,27%

Total | 366 | 100%

Faixa Etária

Faixa Etária | Frequência | %

0 a 17 anos | 9 | 2,5%

18 a 39 anos | 157 | 42,9%

40 a 59 anos | 178 | 48,6%

60 anos ou mais | 22 | 6,0%

Sem Resposta | 0 | 0,0%

Total | 366 | 100%

Grau de instrução

Grau de instrução | Frequência | %

Fundamental completo: 30 (8,2%)

Fundamental incompleto: 157 (42,9%)

Médio completo: 51 (13,9%)

Médio incompleto: 47 (12,8%)

Sem Resposta: 1 (0,3%)

Sem instrução: 69 (18,9%)

Superior incompleto ou mais: 11 (3,0%)

Total | 366 | 100%

Número de meses após a última atualização cadastral

Até 12 Meses: 184 (50,27%)

13 a 18 Meses: 83 (22,68%)

19 a 24 Meses: 48 (13,11%)

25 a 36 Meses: 15 (4,10%)

37 a 48 Meses: 13 (3,55%)

Acima de 48 Meses: 23 (6,28%)

Sem Resposta: 0 (0,00%)

Total: 366 (100%)

Possui deficiência?

| Sim | Frequência: 62 | 17% |

| Não | Frequência: 304 | 83% |

| Sem Resposta | Frequência: 0 | 0% |

| Total | 366 | 100% |

Sexo

| Masculino | Frequência: 325 | 89% |

| Feminino | Frequência: 41 | 11% |

| Sem Resposta | Frequência: 0 | 0% |

| Total | 366 | 100% |

Os 8 municípios com o maior número de pessoas em situação de rua no estado do Acre