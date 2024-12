A Prefeitura realizará nesta quarta-feira, às 9h, a inauguração das melhorias no sistema de abastecimento de água do bairro Calafate, com a presença do prefeito e autoridades locais. A obra, que contou com um investimento de mais de 500 mil reais, incluiu a instalação de bombas e adutoras, garantindo maior eficiência no fornecimento de água e reduzindo problemas de interrupção.

Dia: 18/12

Horário: 9h

Local: Praça São Miguel do Calafate