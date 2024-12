A Ageac iniciou, em 15 de dezembro, o recadastramento obrigatório para todas as categorias de transporte intermunicipal no Acre. O processo, que vai até 28 de fevereiro de 2025, visa atualizar os cadastros, regularizar as operações e melhorar a segurança e qualidade dos serviços. A Divisão Técnica de Transporte (Ditrans) é responsável pela fiscalização e regulação das empresas e veículos, garantindo o cumprimento das normas para cada categoria de transporte.

Categorias de transporte abrangidas:

Autolotação (Táxi) : Táxis intermunicipais.

: Táxis intermunicipais. Fretamento Eventual : Transporte para turismo ou viagens pontuais.

: Transporte para turismo ou viagens pontuais. Fretamento Contínuo : Serviços regulares contratados por empresas.

: Serviços regulares contratados por empresas. Transporte Escolar : Transporte de estudantes.

: Transporte de estudantes. Transporte Regular : Linhas fixas de ônibus intermunicipais.

: Linhas fixas de ônibus intermunicipais. Transporte Alternativo : Serviços em ramais com veículos adaptados.

: Serviços em ramais com veículos adaptados. Transporte de Locação: Veículos para órgãos públicos.

As autorizações têm validade anual, exceto para transporte regular e locação, que dependem de contrato com o Estado.

Inspeção Veicular e Segurança: A segurança dos passageiros é garantida por inspeções do Detran/AC e da Iveacre, que verificam as condições dos veículos.

Recadastramento: Compareça à Ageac em Rio Branco ou agende pelo telefone (68) 3214-2602 ou e-mail [email protected]. Dúvidas pelo Whatsapp (68) 99999-7741.

Prazo: Até 28 de fevereiro de 2025.

(oea com Agana)