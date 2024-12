O Instituto Federal do Acre (Ifac) vem a público informar, por meio da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, que o resultado final do concurso para cargos de professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico – Edital nº 01/2023/IFAC (Docente EBTT), está disponível e pode ser acessado no link: https://idecan.selecao. net.br/informacoes/24/.

Informamos ainda que:

– O resultado final abrange todos os candidatos que estão aptos a classificação do concurso público e que o número previsto no edital para cadastro de reserva é divulgado somente no momento da homologação do referido certame, respeitado o edital;

– A lista de ampla concorrência é também a lista geral e consta ainda, se for o caso, candidatos cotistas, caso estes tenham obtido nota para figurar dentro da lista de ampla concorrência;

A previsão de homologação do concurso público Edital nº 01/2023/IFAC (Docente EBTT) ocorrerá na primeira quinzena do mês de janeiro, sendo realizada as nomeações conforme a necessidade institucional.

20 de dezembro de 2024

Comissão de Acompanhamento do Concurso Público

Instituto Federal do Acre