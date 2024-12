GE – A audiência de custódia das quatro jogadoras do River Plate envolvidas em caso de injúria racial na derrota para o Grêmio pela Ladies Cup determinou a manutenção da prisão em flagrante. Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz foram levadas à delegacia ainda depois do jogo na sexta-feira.

A decisão do juiz proferida neste sábado levou em consideração a ausência de vínculos com o Brasil das atletas. Representando as atletas, a advogada Thaís Sankari diz que as jogadoras argentinas estão assustadas com o ocorrido.

(…)

Grifo meu: assustadas? Na Argentina, o racismo é comum contra negros…aos poucos, e da pior forma, argentinos vão aprendendo que racismo é crime no Brasil… Com racismo não pode haver tolerância.

J R Braña B.