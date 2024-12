A notícia nada mais nada menos foi dada pela rede estatal alemã de mídia DW (Deutsche Welle) no mês passado.

Só vi agora.

Na semana passada, a Anfavea anunciou que a venda de carros no Brasil em 2024 já ultrapassou 2,7 milhões de unidades.

E só não chegou aos três milhões de carros vendidos, segundo a mesma Anfavea, por conta do BC privatizado(governo não apita) e seus juros irreais.

A Bosh está demitindo em massa na Alemanha…e milhares na Argentina do extremista da motosserra.

(…)



Confira trecho da matéria da DW

Aposta da VW no Brasil pode ajudar a contornar crise? (na Alemanha, faltou completar)

A Volkswagen enfrenta um futuro incerto, confrontada com uma série de desafios à medida que o mercado global transita dos motores de combustão interna para alternativas mais ecológicas, como veículos elétricos e híbridos. O cenário vem causando dificuldades para a empresa especialmente na Europa e na China. Por outro lado, os investimentos da VW no Brasil vêm aumentando, assim como as vendas, o que gera a expectativa de que o país possa auxiliar no momento difícil da montadora.

(…)

E mais:

Os chineses estão dominando com os carros elétricos…

A VW entra no jogo ou vai ter mais problemas…

Toyota e Nissan estão se associando para enfrentar a BYD.



