Nos últimos meses de 2024, os principais sites do Acre destacaram a declaração do superintendente do Dnit, Ricardo Araújo, sobre as verbas de 2025: “R$ 600 milhões, podendo chegar a R$ 1,1 bilhão…”

É dinheiro que não acaba mais, Papai Noel. O problema é que a população precisa sentir os efeitos disso no dia a dia.

Papai Noel, encarecidamente pedimos que o governador colabore de fato com as iniciativas do DNIT…

Não dá para continuar vendo cenas como o deslizamento de parte da BR-317, próximo a Epitaciolândia, causado pelas fortes chuvas. A gente entende que o inverno amazônico não é brincadeira, mas a manutenção preventiva também não deveria ser…

Outro ponto, querido bom velhinho: é fácil perceber o sobrepeso dos caminhões que transitam pela BR-364. Difícil mesmo é perceber a presença de balanças de fiscalização para evitar que o excesso de peso comprometa ainda mais uma rodovia que já sofre durante esse período chuvoso. Será que dava para incluir balanças de pesagem na lista de presentes?

E sobre a recuperação total da estrada para Cruzeiro do Sul, Papai Noel… será que finalmente sai esse ano? Dizem que paciência é uma virtude, mas os acreanos já andam cansados de tanto esperar por estradas que durem mais que uma estação de chuvas. Também queremos lembrar do anel viário de Brasileia, que precisa ser retomado e concluído com urgência. Dá para pedir isso em dobro?

Querido velhinho, o que queremos neste Natal é simples: estradas que não deem dor de cabeça, mas orgulho para quem vive aqui. O Acre merece mais. Vamos combinar de deixar essa cartinha na árvore do GdA? Quem sabe, com sua ajuda, os responsáveis se inspiram…

Até a próxima carta, Papai Noel. Porque, pelo visto, ainda teremos muito a pedir e muito a cobrar. Que venha 2025!

Atenciosamente, Carta vermelha ao gov. GladsonC, pelo correio do povo.