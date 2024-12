IBGE – A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre terminado em novembro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(…)

Grifo meu: é outro tempo….é outro governo, e com todos os seus defeitos…mas está muito melhor o país do que com o anti-governo passado que quase acabou com tudo.

J R Braña B.